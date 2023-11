Vizinho mata Carla no mesmo local onde o marido dela foi assassinado há 2 anos

Carla Marques Ramirez, de 50 anos, mais conhecida como 'Carla Pedreira', que foi alvejada com um tiro na cabeça, por volta das 20h40 do domingo (29.out.23), na Avenida Benjamin Constant, em Rio Brilhante (MS). Ela chegou a ser socorrida ao Hospital da Vida, em Dourados, mas acabou morrendo na manhã da 5ª feira (2.nov.23), em decorrência do ferimento.

Segundo apurado, Carla estava em frente a sua casa quando foi atingida por um suspeito que seria esposo da sua vizinha. O nome do suspeito não foi divulgado. A reportagem não localizou o Boletim de Ocorrência sobre o caso.

No mesmo local onde Carla foi atingida, em 23 de novembro de 2021, o marido dela, Igor da Silva Bezerra, de 20 anos, foi assassinado a golpes de faca.

Igor e Carla, juntos. Foto: Reprodução

A principal suspeita era a própria Carla. Na tarde do dia 23 de novembro, Igor estava embriagado e teria atacado a esposa com uma faca, ela conseguiu dominá-lo e em determinado momento da luta corporal, acabou atingindo o esposo com uma facada fatal no peito. Eles eram amasiados há anos e brigavam constantemente.

Não foi informado se o vizinho que matou Carla tinha algum grau de parentesco com Igor.

Conforme as informações policiais, a arma calibre 22 de fabricação artesanal, usada no crime, foi encontrada próximo do local do assassinato pouco após o homicídio.

A filha do autor, de 5 anos, teria visto o pai atirando contra a cabeça de Carla. A criança disse à polícia: "O papai deu um tiro na cabeça de Carlinha". E a criança também disse: "O papai guarda a arma embaixo do colchão e às vezes no guarda-roupa".

O vizinho suspeito do assassinato de Carla foi preso na 3ª feira (31.out), em uma ação policial na rodovia BR-163, próximo de Dourados.