Wanderson mata o cunhado a facadas no bar e ameaça matar a mãe

Wanderson Machado da Silva, de 41 anos, matou o cunhado Rodrigo de Castro Queiroz, de 35 anos, a facadas, às 19h30, da 6ª.feira (10.mar.23), em um bar na Rua Martiniano José de Moura, Vila Pernambuco, em Cassilândia (MS).



Segundo o Boletim de Ocorrência, Rodrigo foi encontrado na parte externa do bar, inconsciente e sangrando muito, principalmente por um corte no seu pescoço.



Foi acionado o socorro, mas quando a ambulância chegou, Rodrigo já estava morto.



A polícia disse que havia sinais de cinco facadas no corpo dele, sendo: um na barriga, um no peito do lado esquerdo, dois no braço esquerdo e no pescoço do lado esquerdo.



Conforme o registro, Wanderson chegou no bar e pediu uma dose de pinga, tomou, saiu e iniciou uma discussão com Rodrigo, que estava na parte externa do bar. Em seguida, Wanderson desferiu as facadas e fugiu.



Enquanto fazia a preservação do local, a equipe de Polícia foi avisada via rádio que um homem teria chegado alterado na residência da sua mãe, na Rua Henrique Lacerda Ramos, no Bairro Jardim Campo Grande. O indivíduo dizia à genitora que teria matado outra pessoa e estava quebrando toda a casa, inclusive, teria ameaçado matar a mãe, que temendo o filho, se abrigou na casa de um vizinho.



Diante disso, uma equipe da Polícia foi até o local. Dentro do imóvel, Wanderson estava descontrolado quebrando ‘tudo’. A polícia disse que usou a força para conter o suspeito, pois ele não obedeceu a ordem de parada e partiu em direção à guarnição com o intuito de agredir os policiais e foi imobilizado e algemado.



“O autor apresenta um corte no lábio, um corte no peito e escoriações nos braços, que os policiais não sabem se essas lesões ocorreram no momento da imobilização ou quando ele desferiu os golpes com a faca na vítima”, observou a equipe de segurança em registro.



A genitora de Wanderson disse à polícia que o filho chegou na casa dela falando muito alterado, falando que tinha matado o concunhado. “E falava em matá-la também, ela então correu para a casa da vizinha”, explicou a autoridade policial.



Wanderson estava conduzindo um Gol branco e, segundo a polícia, uma faca toda suja de sangue estava no assoalho do Gol na parte de trás.



O suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.



O caso será investigado na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.