Wender morre aos 20 anos ao capotar veículo em Taquarussu

Wender Santos Silva, de 20 anos, morre na manhã deste sábado (11.nov), após perder o controle do veículo que dirigia, resultando em um capotamento na saída do município de Taquarussu (MS).

De acordo com a polícia, o carro atravessou uma cerca de arame e parou no pasto de uma chácara. Uma mulher que estava no banco do passageiro sofreu ferimentos leves, foi levada ao hospital e liberada em seguida.

A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente.

Além das Polícias Civil e Militar, a Perícia Técnica e a funerária foram até ao local. Testemunhas foram acionadas pela investigação, que segue para entender o que ocasionou o acidente.