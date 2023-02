"A gente brigava muito, dava beijo na boca depois", Pedro Bial relata relação com Glória Maria

Na manhã desta quinta-feira (2), morreu o grande ícone da televisão brasileira, Glória Maria. Para quem não sabe, a famosa foi diagnosticada em 2019 com um câncer de pulmão. Lutando pela vida, Glória Maria estava internada há meses e acabou não resistindo.



A notícia pegou o Brasil inteiro de surpresa, deixando o país de luto e a notícia da morte foi dada pelo G1, que emitiu um comunicado. “É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirma o comunicado.

A jornalista da Globo, Glória Maria, morreu nesta quinta-feira (2) – Foto Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (2), durante o programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares, o comunicador Pedro Bial, o qual tinha uma linda amizade com Glória, e trabalhou por anos com ela no Fantástico, falou sobre sua relação com a jornalista e deu detalhes que ninguém sabia.

“O que você vai guardar no seu coração, de histórias que vocês tinham?, questionou Patrícia Poeta. “A gente parecia irmão, sabe? A gente brigada muito, se implicava muito, depois se abraçava, se dava beijo na boca”, iniciou Pedro Bial, sobre Glória.



E prosseguiu: “Era uma farra a nossa relação, e apresentando o Fantástico nos ficamos 10 anos juntos, e fomos apresentar eventos, copa do mundo, a gente tinha um tesão pela notícia, de estar onde as coisas estavam acontecendo”, disse.