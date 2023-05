Adriane Galisteu se atrasa e causa tumulto na SPFW

Adriane Galisteu foi uma das estrelas da SPFW na noite deste domingo, 28 de maio. Assim como Camila Queiroz no começo da semana, a apresentadora também precisou de seguranças por causa do tumulto que se formou em volta dela assim que chegou no evento.

Imprensa, fãs e produtores a cercaram assim que a loira deixou o carro que a levava até o Komplexo Tempo, onde acontece a Semana de Moda de São Paulo. Quando conseguiu finalmente parar no stand montado para a estrela, ela conversou com jornalistas.

Contudo, a noite de Galisteu foi mais tumultuada do que se imagina. Ela chegou depois do horário combinado para sua passagem por lá. O motivo? O trânsito de São Paulo.

A apresentadora de “A Fazenda”, Record TV, mostrou nos stories do Instagram que estava presa no meio de um engarrafamento. O motivo? Uma blitz policial pouco à frente, que diminuiu a velocidade dos carros e deixou apenas uma das vias da avenida por onde passava livre.

“Acho que se eu sair e for andando, chego mais rápido”, ironizou a estrela na rede social. “Pelo meu look, vocês acham que eu estou indo trabalhar? Vocês acham que eu estou atrasada? Cata o trânsito no domingo à noite em São Paulo. Eu nunca vi trânsito assim nesse lugar!”, completou.