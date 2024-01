Agyei Augusto lança a música "Califórnia"

O artista multifacetado Agyei Augusto presenteia seus fãs com mais uma empreitada musical, lançando a quarta faixa do EP "Agyei na Área". Intitulada "Califórnia", a música chega às plataformas digitais e promete ser um divisor de águas na carreira do talentoso cantor.

O EP, gravado no final de 2022, já contava com três faixas disponíveis nas plataformas digitais: "Meu Som", "Cinderela" e "Hey Gata". Agora, "Califórnia" se junta ao repertório, expandindo ainda mais a diversidade musical apresentada por Agyei.

A faixa chega acompanhada de um videoclipe gravado na Roller Jam, em Moema, São Paulo, proporcionando um ambiente vibrante e cheio de energia. Inspirado no ritmo dançante de Bruno Mars, o clipe também conta com a participação especial da modelo Duda Reis, adicionando um toque de glamour à produção. "É uma música que transmite a ideia de onde quero chegar profissionalmente. Fala sobre Hollywood, sobre ser um pop star e viver como um. Quero ter meu nome na calçada da fama e estou trabalhando muito para conquistar", adianta ele. "Tenho certeza que será um divisor de águas em minha carreira", completa.

Além da carreira musical, Agyei também se destaca como ator. Atualmente, os fãs podem conferir seu trabalho na série "Anderson Spider Silva", disponível no Paramount+. Sua voz também pode ser ouvida na dublagem da renomada série "Percy Jackson e os Olimpianos", que integra o catálogo do Disney+.

Com uma carreira em ascensão e uma presença marcante tanto na música quanto na dublagem e na atuação, Agyei continua a surpreender e cativar seu público, consolidando-se como uma figura promissora no cenário artístico.