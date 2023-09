Alex e Yvan completam 15 anos de carreira com gravação de DVD na sexta-feira

Os violeiros, Alex e Yvan completam nesta quarta-feira (13), 15 anos de carreira e para comemorar essa data, eles gravam na próxima sexta-feira (15), o DVD Simplesmente Diferente. A gravação será realizada na Praça de Eventos de Terenos, a partir das 21 horas, com entrada gratuita.

Sobre a gravação, Alex já adianta que está sendo preparada uma super estrutura e repertório com as principais canções gravadas ao longo da carreira dos violeiros, também com algumas composições inéditas.

“Tentar chegar o mais próximo do primeiro álbum “Porta a Fora” que nos abriu as portas do Brasil e do Mundo. Um show muito animado como sempre e com muito carinho pra selar essa nova fase de nossa carreira”, comentou Alex.

Sobre Alex e Yvan

A dupla Alex e Yvan inicia sua trajetória em 2005 na cidade de Bodoquena, interior de Mato Grosso do Sul. Após várias apresentações em sua cidade natal, mudaram-se para a capital Campo Grande que atualmente é uma das grandes referências nacionais no cenário sertanejo.

Alex e Yvan cantam e emocionam seus fãs com canções gravadas em 3 DVDs que embalaram corações apaixonados e fazem todos dançarem.

O grande sucesso com seu público lhe renderam convites para grandes apresentações como o Barretão 2018 e 2019 e em alguns programas Nacionais, dentre eles Raul Gil por duas vezes, mas ainda tinha algo de especial para abrilhantar esses 15 anos de grandes vitórias, e veio então o convite para uma Turnê Internacional no Japão que aconteceu em Fevereiro de 2016 e se repetiu em Agosto de 2019.

A dupla vem trabalhando seu novo Projeto, um DVD gravado Ao Vivo em Goiânia que reúne os melhores profissionais do Brasil e com uma produção digna dos grandes artistas Nacionais, com um repertório escolhido a dedo e com obras dos maiores compositores do gênero, trazendo em sua produção uma mistura de Viola e Sanfona mantendo assim seu repertório e estilo. E com esse talento eles buscam com a graça de Deus, encantar a todos com belas canções por todo o Brasil e fora dele.

Foto: Divulgação/Assessoria