Aline perde a linha com Bruno, escancara 'ranço' e dá bronca no brother: "Me atropela"

Sendo obrigados a jogar juntos na primeira semana do BBB23, sem saber que foram escolhidos pelo público a formação da parceria, Aline e Bruno já estão em polvorosa desde os primeiros dias do reality show global.



A ex-Rouge chegou a dar um emoji de ‘Biscoito’ para o atendente de farmácia através do Queridômetro, tamanho ‘ranço’ instaurado pelo colega de confinamento do BBB23.



Porém, na noite da última quinta-feira (19), após a primeira Prova do Líder, os dois decidiram ter uma conversa franca e Aline expôs as suas prioridades no BBB23, mas não se conteve com o abafamento de Bruno e acabou perdendo a linha.

Apesar de não estarem mais conectados, os dois precisam jogar juntos até a formação do primeiro paredão que acontecerá domingo (22). A dupla precisa realizar a Prova do Anjo que ocorrerá neste sábado (21) e também definir um voto em consenso.



“A gente está vulnerável porque de dentro do quarto nós ficamos de fora. Qualquer dupla que ficasse de fora ia se sentir assim. Cada um tem suas prioridades, e nós não somos uma prioridade. Está tudo certo porque é um jogo, mas nós não podemos ser ingênuos”, alertou Aline.

Bruno continuou falando alto e interrompendo a integrante do grupo Camarote do BBB23, fazendo com que ela desse uma baita bronca no colega de confinamento.

“Você que me atropela, você não se vê, você não se ouve, você não se percebe, tudo que eu falo você diz; “eu já sei”. E eu tô fazendo um esforçando pra você entender”, disparou a esposa de Igor Rickli.

MC Guimê, que estava próximo dos dois durante o atrito, concordou com a cantora. “Ela está se esforçando para trocar ideia com você. É um conselho de amigo, ouve”, alfinetou o marido de Lexa. “Nossa, é foda, cara. Te juro”, detonou Aline.