Amigo de Marília Mendonça lançará canção inédita que compôs com a cantora: ' Amor'

Conhecido por compor dezenas de hits sertanejos, o artista lançará mais uma promessa de sucesso, escrito em parceria com as amigas Marília Mendonça e Maraisa, da dupla com Maiara, com uma surpresa emocionante. "Depois do Carnaval, a gente vai soltar uma composição minha, dela e da Maraisa e tem a participação dela e um depoimento fantástico", afirma.

Compositor do projeto Patroas, de Marília em parceria com Maiara e Maraisa, Henrique garante mais uma narrativa pautada no amor. "Essa música fala para as pessoas que o amor, quando não dá certo, ainda foi amor, não deixou de ser amor", explica.