Ana Castela anuncia primeiro navio temático e promete: 'Será inesquecível'

Ana Castela está radiante com a novidade em sua vida! Em parceria com a PromoAção Eventos, renomada produtora de cruzeiros temáticos, será realizado o "Navio Ana Castela férias com a boiadeira em alto mar", marcado para ocorrer de 09 a 12 de janeiro de 2025 a bordo do imponente MSC Seaview.

O Navio Ana Castela oferecerá uma variedade de atrações para todas as idades, incluindo shows noturnos, pista de boliche em tamanho real, teatro de alta tecnologia, discoteca, cassino, parque aquático interativo de vários andares e pista de aventura. A embarcação possui capacidade para mais de 5 mil passageiros.

Além da presença da boiadeira, outros amigos especiais se juntarão ao cruzeiro, com os nomes sendo anunciados em breve. "Estou muito feliz em anunciar o meu navio, nunca pensei que poderia viver esse momento e vai ser especial demais estar com todos vocês para curtirmos muito em alto mar. Contando os dias para chegar logo esse momento, tenho certeza que será inesquecível", disse a artista em uma coletiva de imprensa.