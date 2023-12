Ana Hickmann se emociona ao receber presente de César Filho: 'Amigo secreto'

Tradição de todo ano, a RecordTV transmitiu na noite desta terça-feira (26), a segunda parte do Família Record, o amigo oculto especial da emissora. No entanto, Ana Hickmann não conseguiu conter às lagrimas ao ser presenteada por César Filho. Na ocasião, Ana agradeceu o presente e citou as mudanças que vem vivido nos últimos meses.

César anunciou que sua amiga secreta era Ana declarando-se para a famosa: "Tenho muitas pessoas especiais na minha vida, mas essa pessoa é mais do que especial", iniciou ele.

"Poderia dar muitas dicas, mas não vou dar, porque vou me emocionar". Em seguida, ele entregou os presentes para a amiga: um porta-retrato com todos os apresentadores do Hoje em Dia, uma Bíblia Sagrada, um colar em formato de cruz cravejado em brilhantes e com dois diamantes e um quadro de Eduardo Kobra, intitulado A Mão de Deus. Confira: