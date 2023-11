Ana Hickmann se manifesta após pediu de divórcio ser negado por lei: 'Vai rolar'

Após ser agredida pelo marido, Ana Hickmann pediu para que o seu divórcio acontecesse em torno da Lei Maria da Penha, mas o pedido foi negado pela justiça e então, nesta quarta-feira (29), a apresentadora se manifestou sobre o assunto e sem entrar em detalhes, ela afirmou que espera que tudo termine bem.

"Eu tô vendo uma série de notícias serem divulgadas falando a respeito do meu divórcio pela Lei Maria da Penha. Eu, Ana, não posso dar detalhes de tudo o que está acontecendo porque corre em segredo de Justiça e eu vou continuar respeitando essa determinação porque eu acredito na Justiça, acredito no Ministério Público e acredito que a lei tá do lado de quem está certo", começou, ela.

"Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer. Meu divórcio vai rolar e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui para todo mundo", deixou claro a apresentadora. Confira: