Ana Maria Braga pede socorro após árvore cair em telhado de sua mansão: 'Socorro'

Durante o temporal que caiu na tarde da última segunda-feira (08), Ana Maria Braga surgiu visivelmente irritada em seus Stories do Instagram afirmando que um galho de árvore acabou caindo sobre o teto de vidro de sua mansão, que se quebrou de forma perigosa. Na ocasião, a apresentadora do 'Mais Você' mostrou um improviso feito por funcionários para não prejudicar os móveis.

"Cadê a sub-prefeitura quando a gente precisa dela? Cadê o prefeito?", questionou Ana, mostrando o buraco no teto de vidro. "Olha o que acaba de acontecer aqui em casa. Uma situação muito complicada, mas sabe o que é pior? A gente chama e não consegue resolver", disparou.

"Uma burocracia sem fim enquanto a gente corre perigo. E isso não é só comigo. É um pelo por toda cidade de São Paulo que sofre com isso. O que eu faço agora? Não é bem material não, são vidas! A gente tem que fazer requerimento para pedir para podar elas. Mas olha o tamanho dessa árvore! Eu cuido delas como se fossem minhas filhas. De vez em quando, os galhos vem para cima da casa, e tem gente que mora aqui dentro", reclamou.

"Queria saber porque que os fiscais, quando vêm aqui em casa, não olham e falam: 'Vai cair mais coisa'. Não é porque é minha, não. Isso é um perigo para as pessoas. Não é só pegar e cortar a árvore, tem que ter bom senso. E aqui a gente não consigo isso. Dizem que só consegue se for do outro jeito. Não posso falar aqui qual que é. Estou pedindo socorro!", finalizou Ana Maria. Confira o vídeo abaixo: