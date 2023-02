Ana Maria Braga volta ao mais você e alerta: 'Imunizem-se'

Uma segunda-feira cheia de alegria e energia! Temos a volta de Ana Maria Braga no comando do “Mais Você”, após seu afastamento por conta de contrair a Covid-19 pela terceira vez. Conversando com seu companheiro de trabalho, Louro Mané, Ana contou como e sentiu no “modo repouso”.

“Bom dia! Eu podia ter ido passear, ido para o Carnaval, mas não, fiquei olhando, pensando, orando e pedindo: ‘quero voltar’.”

Ana agradeceu aos colegas que “tomaram conta” da atração, enquanto ela precisou se afastar.

“É sempre bom estar de volta. Eu agradeço do fundo do coração, já falei com eles por telefone, por mensagens, pelos aplicativos, mas acho que por aqui é melhor, é mais uma maneira de agradecer ao Fabrício Bataglini e à Talitha Morete. Sem, vocês eu não sei coo seria.”