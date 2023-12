Andressa Urach revela que ficou milionária e por isso parou de se prostituir: 'sites'

Após surgir publicamente para assumir que voltou a fazer programas sexuais, Andressa Urach abriu o jogo para a revista Quem sobre seu futuro profissional.

De acordo com a famosa, ela largou a prostituição para focar em conteúdos para sites adultos, já que está rendendo mais capital, tanto para ela, quanto para o filho, que trabalha na equipe.

"Agora estou milionária vendendo conteúdo adulto. Só em uma das plataformas, bati o recorde mais uma vez de venda de conteúdo", contou a atriz. "Como estou ganhando muito bem nas plataformas adultas, não estou mais me prostituindo. Parei com os programas. Se achar que preciso no futuro, volto. Mas agora não estou fazendo mais", seguiu.