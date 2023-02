Anitta celebra indicação ao Grammy: 'Primeira brasileira em 50 anos'

Indicada como Artista Revelação no Grammy, Anitta chegou ao evento com um vestido Versace esplendoroso na noite deste domingo, 5 de fevereiro. Ela foi indicada à categoria de “Artista Revelação” este ano e estava em êxtase ao chegar na festa de entrega.



Em entrevista ao E! Entertainment no tapete vermelho, ela falou de sua passagem pela premiação, da alegria por estar ali e dos primeiros passos em uma carreira internacional.

De acordo com a artista, precisou de coragem para “começar do zero”, depois de atingir o topo no país. A cantora também brincou sobre a ‘after party’ e a diversão que o evento promove.



A intérprete de “Boys Don’t Cry” mostrou a alegria de compartilhar o momento com tantos artistas incríveis.

“Eu não posto esperar pela after party. É o que eu espero mais, porque nos divertimos muito, bebemos, celebramos. Eu quero ver quem vai ganhar, quero dar ‘oi’ para todo mundo, conhecer pessoas novas. Estou aqui pela festa!”, disse a artista.



Anitta segue:

“Para mim, é uma nova estrela, do zero. É uma nova artista com um novo público. Começar do zero é um exercício de ego, sabe? Você vai para o seu país e é a melhor de todas. Depois você vem aqui e está começando do zero. Você realmente tem que se colocar como uma principiante. E eu não tenho problemas com isso. Estou muito feliz por estar aqui e vou aproveitar!”.