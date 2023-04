Anitta gera polêmica com valor de doação feita à ONG: "Só isso?"

No último domingo (02), a cantora Anitta foi alvo de críticas após circular uma notícia de que ela teria ajudado uma ONG com doação de dinheiro. Acontece que muitos se mostraram indignados por ela ter doado 5 mil dólares (aproximadamente 25 mil reais). A web alegou que, com as condições que a famosa tem, ela poderia ter dado mais.

No Twitter, alguns usuários falaram sobre o assunto: “Só isso? Jesus eu doaria mais“; “Podia ter doado mais“; “Essa mixaria não dá pra nada, eu doaria mais“; “Meu Deus, eu achando que era 5 milhões, voltei e era 5 mil (risos). Meu Deus“; “Se fosse uns 10 mil eu elogiava, mas 5 com a quantidade de dinheiro que ela tem, não fez mais que a obrigação enquanto ser humano“, disseram alguns.



E não parou por aí, outros falaram: “Imagina o que ela gastou pra fazer a festa dela“; “5 mil dólares? (risos) Só pode ser piada isso“; “5 mil? Era melhor nem doar“; “O tanto de dinheiro que essa mulher tem, 5 mil… Nossa era para dar mais“;“5 mil é um jantar que ela paga. Na verdade, até mais, pois ela e Gkay já escapuliram que gastaram 50 mil dólares numa noite“.

Por outro lado, alguns fãs saíram em defesa da artista: “O valor não foi divulgado, só se sabe que ela comprou uma casa que era nesse valor de 5 mil, mas ela pode perfeitamente ter feito mais doações. E ainda que fosse ‘somente’ 5 mil, o que importa não é a boa ação? Tenho certeza que quem está criticando não doa nem 1 real quando pode!“, apontou uma.

Na sequência, começaram a divulgar o momento em que uma integrante da ONG falou sobre a conversa que teve com a funkeira e como foi a doação. “Eles estavam precisando de 5 mil dólares, a Anitta doou a quantia que precisava para fazer a ação”, destacou uma seguidora nos comentários do vídeo publicado.

“Hoje, ela [Anitta] me mandou mensagem de volta e me perguntou se a ‘Zuzu’ estava precisando de ajuda, e o que a gente estava planejando para esse ano. E eu contei para ela que o objetivo era a gente comprar a ‘casinha’, que é um posto de saúde desativado, e o valor seria de 5 mil dólares (…). E aí ela me mandou mensagem pedindo a conta, que ela ia contribuir e ia fazer a compra da ‘casinha’ pra gente“, disse a moça da ONG.