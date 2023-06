Anitta lança single em apresentação histórica na final da Champios League

No último final de semana, Anitta arrasou no Atatürk Olympic Stadium em Istambul, Turquia, com sua performance monumental no Kick Off Show na Pepsi® 2023 UEFA Champions League. A apresentação especial foi feita antes da partida entre Manchester City e Inter de Milão.

Este foi o sétimo ano do Kick Off Show by Pepsi® da Final da Liga dos Campeões da UEFA, onde música, cultura e esporte se uniram em um grande show. O programa foi transmitido em mais de 200 países e territórios, bem como no UEFA.com e nos canais oficiais da UEFA no YouTube e da UEFA Champions League TikTok.

Cercada por uma produção monumental com mais de 60 painéis hexagonais de LED, Anitta apresentou seu hit mundial “Envolver” e antes de finalizar surpreendeu os fãs com uma prévia de seu novo single “Funk Rave”.

“Estou muito entusiasmada…é um sonho realizado poder se apresentar no Kick Off Show da Final da Liga dos Campeões da UEFA, organizado pela Pepsi”, disse ela.

NOVO AMOR?

Anitta fez um show histórico na final da Liga dos Campeões, no último sábado, 10 de junho, na Turquia, e depois assistiu ao jogo com o ator Simone Susinna. Foi o suficiente para que ele fosse apontado como novo affair do brasileira. O artista de 29 anos, que também é modelo, ficou conhecido por atuar no filme “365 Dias” (2020).