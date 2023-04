Anitta lança última música pela Warner Music Brasil

Anitta lançou a faixa “Vai Vendo” em parceria com MC Ryan SP, conhecido pelo megahit “Tubarão Te Amo”, na noite desta quinta-feira (27). Totalmente em português, a novidade é inspirada em diferentes elementos do funk, num encontro entre dois expoentes do ritmo.



A cantora falou dos destaques da produção, como a letra sexy. Além disso, ressaltou o tempo do lançamento: seu último projeto com a Warner Music Brasil.

“‘Vai Vendo’ tem uma batida marcante. Daquelas que grudam na cabeça, sabe? E amo a vibe sexy da letra também. É uma música que estava guardada pra sair no momento certo e agora tô animada de poder dividi-la com todo mundo finalmente”, comenta.



Nesta faixa, a intérprete de “Boys Don’t Cry” canta sobre uma mulher que chama atenção e “instiga o bonde”. A composição é assinada por Léo Rocatto, Romeu R3, Vinicius Poeta, Matheus Araujo, Jhonny Carvalho e DONATTO.

Responsável pela direção artística e produção musical, Tiê Castro (líder do hub de criação CANETARIA), comenta o processo: “Temos aqui uma canção que, apesar de fazer muito sentido, tira ambos os artistas da zona de conforto”.

“Vai Vendo” é o segundo de dois singles que encerram o contrato de Anitta com a Warner Music, com quem ela manteve uma parceria de sucesso durante onze anos. O primeiro foi “Nu” em parceria com HITMAKER.