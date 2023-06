Anitta revela abstinência sexual: 'Só trabalho e me estresso'

Sem pudores na hora de falar o quanto gosta de se relacionar, Anitta não deixa de reclamar quando não tem parceiros. Foi o que fez nesta segunda-feira, 5 de junho, em live com fãs.

Em Instambul para o final da Champions League, onde se apresenta, ela conversou com os admiradores. Falou sobre o próximo projeto da carreira, a vida longe das câmeras e a tão esperada participação no evento esportivo, outro marco de sua carreira.

Ainda assim, o que chamou a atenção mesmo foi a reclamação da Poderosa sobre sua rotina íntima. Com toda a sinceridade que já é típica, a estrela de Honório Gurgel disse que fica estressada pela falta de sexo.

“Estou mais parada que foco de dengue. Não vejo homem e nem mulher. Só vejo eu e o trabalho. Eu só trabalho e me estresso”, confessou.

Ela concluiu com uma ideia aos fãs. Será que dá para criar um namorado? Vai que rola. “Vocês podiam inventar uns namorados para mim, quando vocês inventam eu começo a falar”, sugeriu.

Mas, o assunto não ficou só na vida privada, não. A estrela internacional também falou sobre sua apresentação na Champions League, que acontece em Instambul. Já hospedada na cidade para o evento, ela contou detalhes da apresentação. Anteriormente, em entrevista ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro, deu spoilers do que vem por aí.

“Óbvio que vai ter um momentão de funk e, desta vez, os meus fãs vão ficar passados com a surpresa. Não estão esperando. Já decidimos o look, que será feito por um grande amigo meu. O visual seguiu o direcionamento do evento, mas tem muito da minha personalidade”, esclareceu.

VULGAR?

Na última semana, um TikToker não poupou críticas a Anitta e chamou a poderosa de “vulgar”. João Pedro, dono do perfil Gringo Carioca teve sua conta banida, depois de contar o que os americanos acham dos brasileiros. Carioca, morando nos EUA, ele afirmou que “alguns lugares hipersexualizam as mulheres de nosso país, por conta da cantora Anitta e sua imagem sensual.”

Em uma outra parte, ele afirma que isso não é uma opinião pessoal, mas sim, o que tem vivido por lá.

“O que você pensa sobre o Brasil?. Aí um dos americanos falou: ‘Bunda, bunda’. Tipo falando das bundas, tá ligado? É só uma curiosidade! Não me cancelem não, tá? Estou falando sobre minha vivência e o que eles acham. Não estou falando nem que é bom, nem que é ruim. Fica aí a decisão de vocês!.”

“Eles [os americanos] pensam que toda menina brasileira é muito vulgar, e é muito por influência da Anitta, né?! A Anitta gosta de sempre aparecer com roupas mais curtas, rebolar a bunda, enfim, eles acham que todas as brasileiras são assim”, continuou o tiktoker.

Depois disso, os fãs de Anitta acionaram seus teclados e conseguiram fazer com que o TikTok banisse a conta do Gringo Carioca. Assim que soube do ocorrido, chorando, ele pediu ajuda aos seguidores, que passam de 1 milhão.