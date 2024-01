Antes de ser confinada para o BBB24, Yasmin Brunet se transformou: 'Repaginou'

Yasmin Brunet é uma das participantes confirmadas no camarote do 'BBB 24' e antes de ser confinada para o programa, a modelo decidiu dar uma repaginada no visual e garantir uma boa estética durante o período que pode ficar confinada.

Por conta disso, dias antes de ir para o hotel, a modelo se submeteu a diversas técnicas de beleza de Natália Beauty. As informações são da Revista Quem, que afirma que a modelo: retocou as sobrancelhas e gastou R$ 12.500.

Além disso, a sister ainda se submeteu a uma técnica de alongamento, curvatura e hidratação dos cílios. Com o auxílio de outros profissionais, a famosa também deu um upgrade nos cabelos e renovou todo o guarda-roupa. Conheça um pouquinho mais de Yasmin no vídeo abaixo: