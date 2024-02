Aos 44 anos, Deborah Secco revela se terá novos filhos ou não: 'Ser mãe biológica'

Aos 44 anos, a atriz Deborah Secco a rainha do Camarote Quem O Globo pela segunda vez não pretende mais aumentar a família. Mãe de Maria Flor, de 8 anos, com o diretor de cinema Hugo Moura, de 33, no momento, a atriz que já teve muita vontade de engravidar de novo ou adotar uma criança "fechou a fábrica".