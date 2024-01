Aos 65 anos, Elisa Lucinda impressiona fãs com corpão sarado: 'Maravilhosa! Musa!'

A atriz Elisa Lucinda está aproveitando a vida e curtindo férias nas praias do Espírito Santo ao lado de amigos. Nesta quinta-feira (18), a artista usou as redes sociais para compartilhar novos cliques com seus seguidores.

Nas fotos postadas em seu Instagram oficial, a atriz de 65 anos posou em uma praia de Itaúnas usando um biquíni cortininha vermelho e encantou os seguidores. Fã de acessórios, ela também apostou em óculos de sol, pulseira, anel, brincos de búzios e presilhas de flores nos cabelos. Em outros registros, Elisa surgiu com um biquíni azul.

"Bom dia com alegria. Itaúnas, barraca do Itamar, amigos queridos, o paraíso no Espírito Santo", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a beleza da artista.

"Maravilhosa! Musa! Rainha!", disse uma seguidora. "Mulher bonita da gota serena", escreveu outra. "Bonita demais", afirmou uma terceira. "Espetacular", enalteceu mais um. Confira: