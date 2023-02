Após acidente, Susana Vieira é flagrada andando de cadeira de rodas e recebe ajuda em aeroporto

A atriz Susana Vieira, que sofreu um acidente em São Paulo, dias antes de estrear seu monólogo, fraturou o pé e foi flagrada, na noite deste domingo (05) de cadeira de rodas no aeroporto do Rio de Janeiro.



A artista de 80 anos de idade estava em um hotel em São Paulo, quando decidiu ir para a padaria tomar um belo café da manhã, e ao dar atenção para alguns fãs, acabou se distraindo e pisando em falso na rua.

“Quando saí da padaria, tinha muita gente, fui dar atenção para as pessoas e quando o táxi chegou, desci do meio fio, pisei na rua mal conservada, como em todas as capitais, e tinha um buraco enorme, como de esgoto. Torci o pé, caí, bati a cabeça”, explicou Susana Vieira à revista ‘Quem’.



A veterana, que mostrou as cequelas do acidente, acabou sofrendo uma fratura no quinto metatarso de seu pé, e foi vetada de participar do Carnaval 2023, onde iria desfilar pela Grande Rio, mas não deixou de s apresentar no teatro, com seu monólogo.

Porém, na noite do último domingo, Susana Vieira, dona de uma linda mansão, foi flagrada de cadeira de rodas em um aeroporto no Rio de Janeiro, tendo que ser ajudada para conseguir se locomover com mais facilidade no local, fazendo a utilização de uma bota ortopédica.