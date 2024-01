Após anos afastada do carnaval, Rosiane Pinheiro volta a brilhar: 'MUITO FELIZZZ!'

"ESTOU MUITO FELIZZZ! Aos 49 anos de idade depois de 20 anos fora do carnaval, estou de volta a esse mundo que eu tanto amo e me faz tão feliz, depois de passar por depressão, muitas dificuldades, mas eu me reergui! Sempre acreditem em vocês", escreveu em seu Instagram.

No ano passado, Rosiane recriou a capa de um ensaio nu que protagonizou em 1998. Ela causou alvoroço, já que estava também anunciando a entrada em uma plataforma de ensaios sensuais. Rosiane protagonizou o ensaio sensual aos 23 anos e resolveu recriá-lo aos 48. Na época, a "Playboy" a convidou por ela ter sido escolhida musa pelos próprios jogadores da Seleção brasileira de 1998.