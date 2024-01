Após fazer show bêbada, Maiara é criticada e rebate: 'Vontade de vir beber comigo?'

Após surgir visivelmente embriagada durante um show que realizava na noite do último sábado (06), em Florianópolis, Santa Catarina, Maiara abriu uma live em seu perfil oficial do Instagram para rebater as críticas que segue recebendo desde o ocorrido.

"Sabe o que eu fiquei chocada? Tomara que ninguém esteja gravando essa live Fiquei chocada que agora, depois de 20 anos, o povo descobriu que eu bebo. Eu estou chocada que o povo está preocupado com quantos copos eu seguro durante o show (risos)", começou a irmã de Maraísa.

"Depois de 20 anos, gente!? Gente, vamos combinar! Tanto tempo depois descobriram que eu bebo! A pessoa é dona de chope, de cachaça, e o povo acha que eu não vou beber. Canta sertanejo, trabalha Eu fico bêbada?", questionou a sertaneja.

Na sequência, se mostrou revoltada por ter sido acusada de ter problemas com álcool. "Não fico, né? Mas dizem que quando a pessoa é alcoólatra a pessoa não fica bêbada. Eu fico sim (risos). Não, gente! Mas olha! Está besta? Está com vontade de vir beber comigo? Não me critica, vem logo, vem beber", seguiu Maiara.

"Quem bota defeito é porque está querendo! Vem logo, vem para o show, relaxa! Estou bebendo, estou pagando as minhas contas, inclusive. Quer cuidar da minha cachaça? Paga as minhas contas!", concluiu a sertaneja, acabando com todas as críticas.