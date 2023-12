Após ficarem noivos, Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem dia de sol: 'Eu, ele, o mar'

Isis Valverde e Marcus Buaiz, que ficaram noivos na sexta-feira (15), durante uma viagem a Angra dos Reis, no litoral sul do Rio, curtiram o domingo (17), juntinhos no local. A atriz, de 36 anos, aproveitou o dia de sol para atualizar o bronzeado com o empresário, de 44, ao seu lado, como ela contou ao postar uma série de fotos de biquíni rosa.