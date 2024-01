Gracyanne estava afastada das avenidas há anos. No último Carnaval, foi questionada quanto à sua baixa na folia, porém a moça, que também é atriz, estava em plenas filmagens da série Tô de Graça, do Multishow. Mesmo longe dos desfiles das escolas de samba, ela foi musa do Camarote Rio Praia, pelo terceiro ano consecutivo.

Fonte: metropoles.com