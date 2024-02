Após problemas no trio elétrico, Ivete comanda pipoca em Salvador: 'Desistir?"

Após animar a pipoca na saída do trio elétrico no Campo Grande nesta segunda-feira e dizer que "quem anda om ela não dorme", Ivete puxou a música Dalila, lançada em 2009. Na Bíblia, Dalila é a personagem conhecida por cortar os cabelos de Sansão e, assim, tirar a força dele. A artista ainda cantou o Hino do Senhor do Bonfim, música de Caetano Veloso com Gal Costa, Gilberto Gil e Os Mutantes, ao lado do ex-namorado Davi Moraes.