Após rumores, Bruna Biancardi confirma término com Neymar: 'Somos pais da Mavie'

Na tarde desta terça-feira (28), a modelo Bruna Biancardi usou seus Stories do Instagram para se pronunciar, pela primeira vez, sobre seu possível término com o jogador de futebol Neymar Jr.

Na ocasião, a mãe de Mavie confirmou o fim da relação e explicou que ambos manterão uma relação de respeito por conta da filha do ex-casal.

"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", anunciou Bruna. Confira: