Artista oferece mentoria para mulheres que desejam desbloquear a criatividade

A atriz, poeta, dramaturga, psicanalista e diretora teatral, Lígia Prieto abriu inscrições para mulheres interessadas em receber a Mentoria Escuta da Criação, voltada para o acompanhamento e aperfeiçoamento de processos criativos em arte.

Ao TeatrineTV, Ligia, que é fundadora do Grupo Casa, explicou que a ideia de oferecer a mentoria surgiu após perceber uma demanda de artistas que a procuravam em busca de auxílio em seus trabalhos. “Muitas pessoas vieram e ainda vem até a mim pedindo um olhar específico para determinado tipo de processo cênico referente a escrita, ou referente a composição musical, ou referente a preparação enquanto ator/atriz, ou construção dramatúrgica, de roteiro ou poética”, disse a artista que, durante sua pesquisa de mestrado, também esbarrou em um problema: o pequeno número de mulheres ocupando cargos de criação na arte.

“Quando começo a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre a criação, só encontro os mestres do teatro, os mestres disso, os mestres daquilo e não encontro as mestras. Me incomoda muito não encontrar mulheres ocupando cargos de criação. A gente já vive em um mundo em que a mulher não pode nada e é tão ruim pra mim a mulher sempre estar no lugar de servir. Ela está ali na produção, ela está ali fazendo milhões de coisas para aquilo tudo funcionar, mas os diretores, os criadores sempre são os homens. Isso vai fazendo com que a gente deixe, inclusive, de acreditar na nossa própria criação”, esclareceu.

Ligia nos bastidores do filme 'Beatriz Vira Folhas'. Foto: Reprodução/ Instagram

Com o aumento da procura por auxílio criativo e diante da assumida necessidade de auxiliar mulheres criadoras a ocupar espaço - em especial no Mato Grosso do Sul - a artista tomou a decisão de oferecer a mentoria uma vez ao ano, possibilitando que mulheres de outras partes do país possam ser atendidas. “É pensando nessas mulheres que escrevem, mas que não mostram o que escrevem porque não sentem firmeza naquilo. Também as que estão normalmente produzindo homens, mas que não olham pra sua potência criadora. Todo final de ano eu vou divulgar e vou fazer dez mentorias individuais, mas o aulão de criação eu pretendo fazer mais vezes durante o ano, para vinte pessoas, vinte mulheres”.

O próximo aulão vai acontecer no domingo (05.nov.2023), na modalidade online, pela plataforma Zoom e terá duas horas de duração. Esse tempo será voltado para uma conversa entre as participantes e uma breve estruturação de seus processos criativos. “O aulão tem investimento de R$100, porque vou conversar com essas mulheres sobre criação e como estruturar essa criação no dia a dia. Aí eu consigo atingir, ao mesmo tempo, milhões de tipos de criação, porque eu não vou falar da forma em si e sim do processo de construção e fluidez para essa criação existir cada vez melhor”, detalhou a artista, que explicou que o investimento para a mentoria varia, de acordo com a quantidade de participantes.

Ligia integra o coletivo 'Tarja Preta' de poetas e escritore. Foto: Reprodução/ Instagram

Ao final do aulão, as interessadas em permanecer na mentoria poderão reunir suas propostas e formar um coletivo de criadoras ou optar pela mentoria individual. “A mentoria é mais completa porque a gente precisa pegar esse projeto de criação e finalizar ele. Então, o aulão é onde a gente vai trazer a conversa, onde a gente vai fazer um pouco de prática e estruturar esse processo de criação. Mas na mentoria, a gente vai pegar esses projetos e eles vão ter começo, meio e fim. A gente vai compor esse projeto até o final, pra que essas mulheres saiam olhando para o que elas têm e querendo trabalhar em cima disso. Com certeza, a partir desse processo, a pessoa consegue caminhar sozinha depois. Esse é meu objetivo, que todas elas fiquem cada vez mais independentes, inclusive, com a sua própria criação”, prospectou.

Ligia nos bastidores da novela 'Pantanal' (2022), da Rede Globo. Foto: Reprodução/ Instagram

Podem participar, mulheres de todo o Brasil, inclusive adolescente maiores de doze anos, interessadas em pôr em prática seu processo criador. “Pode ser uma mulher que pinta pano de prato, pode ser uma mulher que escreve no seu diário, pode ser uma mulher que é atriz, mas que só está trabalhando com produção, uma mulher que escreve poesia, mas que nunca publicou um livro, enfim, todas as mulheres e de todas as idades”, explicou Ligia, reforçando que não é necessário chegar com um projeto em andamento.

“Nesses mais de vinte anos que trabalho com arte, percebi pessoas adultas que chegaram assim pra mim e disseram: ‘ah, quando eu era criança eu desejava ser escritora, quando eu era criança eu desejava ser atriz, quando eu era adolescente eu queria fazer isso, fazer aquilo e essas pessoas nunca fizeram. Então, existe um lugar ali que tá adormecido nessas mulheres, e o legal é que às vezes elas acham que não tem um projeto pronto, mas se surpreendem ao perceber que tem. Elas vão encontrar alguma coisa ali que vai dar suporte a esse processo de criação, mas aquelas que tem processos iniciados ou inacabados também são bem vindas”, finalizou.

Ligia em cena no espetáculo 'Todo redemoinho começa com um sopro'. Foto: Raique Moura

LIGIA PRIETO

Especialista em Psicanálise e Saúde Mental pela UERJ (RJ), em Psicanálise de Freud à Lacan pelo Insted (MS) e em Gestão Cultural Contemporânea pelo Itaú Cultural e Instituto Singularidades (SP). Em 2011 foi gerente de cultura da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (RJ).

Assina mais de vinte dramaturgias, entre elas, as premiadas, “Eleonora” (2021), “A borboleta mais Velha do Mundo” (2021) e a adaptação de “Dom Casmurro”(2021). Como atriz já atuou em mais de 100 espetáculos, entre eles “Se Deus é Brasileiro o Diabo que se cuide” com que ganhou o prêmio de melhor atriz em 2006 no Festival Sul Matogrossense de Teatro, e “Labirinto”, com direção de Moacyr Chaves, selecionado pelo Palco Giratório Sesc de 2014. Também atuou como diretora em mais 40 espetáculos. Atualmente, está em cartaz com os espetáculo “Crema”, “A Borboleta mais velha do mundo”, “As Preciosas” e a adaptação de “Dom Casmurro”.

No audiovisual participou de 15 filmes, entre curtas e documentários. Diretora e roteirista de “Na Sombra da Chuva” pelo Grupo Casa. Atriz e preparadora de elenco do longa-metragem “Beatriz Vira-Folhas” (2021) e da série “Entre Longes” (2022), com direção de Samantha Col Debella, pela produtora Cafeína Conteúdos Inteligentes (MT). É integrante do coletivo de poetas e escritores Tarja Preta. Como atriz, também participou do remake da novela Pantanal. É diretora do Grupo Casa – Coletivo de Artistas.

SERVIÇO

O ‘Aulão da Criação’ vai ocorrer no domingo (05.nov.23) pela plataforma Zoom

As inscrições devem ser realizadas pelo email ltristaoprieto@gmail.com

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram de Ligia

*Matéria publicada originalmente no TeatrineTV