As Preciosas: estreando, espetáculo exalta mulheres artistas e suas obras literárias

O Grupo Casa estreia nesta 4ª.feira (23.mar) o espetáculo “As Preciosas”, na Casa de Ensaio, em Campo Grande (MS). As apresentações seguem até domingo (26.mar), sempre em duas sessões, às 19h e às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos AQUI.

Inspirado no livro ‘Na companhia de Bela: contos de fadas por autoras dos séculos XVII e VXIII’, das escritoras Cassia Leslie, Roberta Asse e Susana Ventura, o espetáculo foi contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro – FOMTEATRO 2021, tem classificação livre, dramaturgia e direção de Lígia Prieto, direção musical de Sofia Basso e direção de arte de Raphael Henrique.

Na peça, três funcionárias da máquina do tempo da humanidade (Kelly Figueiredo, Lívia Lopes e Renata Cáceres) buscam sincronizar a consciência humana com o período cronológico histórico. Neste processo, surgem ‘As Preciosas’: escritoras de Contos de Fadas que foram esquecidas, dadas como anônimas ou que tiveram suas histórias assinadas por homens.

Quem for à Casa de Ensaio para assistir a uma das oito apresentações dessa temporada, precisa adquirir os ingressos pelo Sympla e chegar ao menos 15 minutos antes do início do espetáculo. Dos quarenta lugares disponíveis a cada sessão, 10% são destinados a pessoas surdas, que terão intérprete de LIBRAS à disposição. Além disso, outros 10% dos ingressos são reservados à SECTUR, como contrapartida obrigatória prevista em edital.

Após a apresentação das 20h30 do sábado, a equipe fará uma bate-papo sobre criação e no domingo, a conversa será sobre literatura, com a presença de Susana Ventura, uma das autoras do livro que inspirou o espetáculo.

‘As Preciosas’ faz parte do projeto “Mulheres em Cena – Manutenção do Grupo Casa”, contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro – FOMTEATRO 2021, em parceria com o SESC e com a União Brasileira dos Escritores (UBE-MS). A reportagem completa pode ser lida no TeatrineTV.