Atriz Claudia Alencar é extubada em UTI e médicos aguardam melhoras: 'Há 10 dias'

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, segue internada em estado grave na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, após ser diagnosticada com um quadro de infecção bacteriana. O filho da atriz, Yann Hatchuel, de 35 anos, conversou com a revista Quem na tarde desta terça-feira (26), e contou como a mãe está.