Atriz de MS está em reality de TV com 10 milhões de views

A atriz campo-grandense, Giovanna Zottino, de 26 anos, está representando Mato Grosso do Sul no reality 'Atua ou Surta', do canal online DiaTV, que vai ao ar toda 4ª.feira, sempre às 19h, no YouTube. O programa é idealizado e apresentado pela atriz e influenciadora Thalita Meneghim, no novo canal de TV que teve mais de 10 milhões de views na semana de estreia (início de maio de 2023). A reportagem original é do TeatrineTV.

Conforme os produtores, ao longo do reality dez atores de diferentes regiões do Brasil devem vencer desafios de atuação para seguir adiante na competição e levar o prêmio de R$ 10 mil. Quem não convecer os jurados, é eliminado, toda semana tem um concorrente numa espécie de "paredão".

'Atua ou Surta' já está em seu terceiro episódio. Para acompanhar o desempenho de Giovanna Zottino no reality acesse AQUI o canal da Dia Estúdio no Youtube.

Em entrevista ao TeatrineTV, ela garantiu que está sendo 'ela mesma' na competição e adiantou alguns detalhes e curiosidades da participação na produção realizada em São Paulo (SP).

"Está muito eu. É muito Giovanna como a Giovanna, não é outra pessoa, porque eu podia me ver e não me reconhecer, mas sou eu todinha! É o meu jeito de conversar, de contar piada, de fazer graça, de me comunicar, me emocionar também. Fiquei muito feliz de me ver, apesar de ser esquisito sim, de pensar que voz é essa Giovanna, como gesticula, como é escandalosa, pra que gritar tanto Giovanna? Mas essa, muito real, muito eu como eu (sic)", comentou.

Além de Giovana, competem no programa:

Beatriz Nascimento, 23 anos, de Aracaju (SE); Johnny Garcia, de Londrina (PR); Guilherme Figueiredo, 26 anos, de Diadema (SP); Junno Ju, 19 anos, de Novo Hamburgo (RS); Larissa Dias, 21/22 anos, de São Paulo (SP); Manuela Pereira, 28 anos, de São Paulo (SP); Mateus Marcello, 24 anos, de São Carlos (SP); Rayza Noah, 29 anos, de Vila Velha (ES) - 1º eliminada; Vinícius Queiroz, 24 anos, de Goiânia (GO);

A ARTISTA DE MS

Giovanna contou que, apesar de não ter artistas na família, sempre sonhou em ser atriz “Eu brinco que eu nasci com essa vontade, minha mãe levava muito a gente ao teatro e ao cinema, mas a vontade eu já tinha. Ela incentivava a gente a consumir cultura e arte, sempre foi assim. Ir ao teatro fazia com que eu me apaixonasse ainda mais por essa profissão”.

Comediante, Giovanna revelou que a paixão por fazer rir surgiu no seio familiar. “A minha família é muito cômica e eu já cresci nesse meio de pessoas rindo, contando histórias, contando piadas. Meu pai e os irmãos dele sempre contavam histórias nos churrascos de família e eles sabiam muito bem como contar uma boa história engraçada. Meu pai, acho que herdei isso dele, sabia fazer todo mundo rir. Não tinha como ser diferente, eu nasci em uma família muito engraçada, faz parte da Giovanna e de quem ela é”, definiu.

Aos dez anos, ela aproveitou um churrasco de família para explorar seu talento ao escrever uma característica engraçada de cada convidado. “Eu peguei o microfone e fiz um stand up da família inteira. Foi maravilhoso e hoje minha mãe me conta que nesse dia ela e meu pai conversaram entre eles e falaram: ‘não vai ter jeito, essa menina vai ser artista’.





Na adolescência, ao sofrer bullying ela encontrou na arte uma forma de se empoderar. “Eu fazia piada. Eu fazia piada sobre mim, para que as pessoas não fizessem piadas sobre mim e pra que aquele momento tão doloroso ficasse mais leve (sic)”, comentou.

Apesar do amor pelos risos e pelos palcos, foi só aos 18 anos que Giovanna fez sua primeira aula de teatro. ‘Minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma escola de teatro para mim. Com dezoito anos eu comecei a fazer teatro na ADOTE cia teatral, com a Beth Terras e aí que tudo começou. Eu fiz um monte de oficinas, um monte de workshops e comecei a trabalhar na área”.

Com o tempo e diferentes experiências no palco e em frente às câmeras, a atriz viu a oportunidade de desenvolver seu talento para fazer rir. “Sempre tive o meu trabalho pautado na comédia, na criação de personagens cômicos, esquetes, espetáculos, escrita e também na interpretação cômica. Passei muitos anos estudando comédia e ainda estudo muito a comédia no teatro", detalhou.

‘ATUA OU SURTA’

Apesar do apreço por realities shows, principalmente os ligados à comédia, Giovanna só ficou sabendo sobre o ‘Atua ou Surta’ por conta de uma amiga de faculdade que a incentivou a se inscrever. “Eu falei assim pra ela: ‘olha, eu acho que é muito grandioso, que não vai dar certo, mas vamos tentar’. Eu já havia me inscrito para vários realities de criação de conteúdo, atuação, humor e comédia e não tinha passado em nenhum, então não esperava, mas dessa vez deu certo e fiquei muito feliz”.

A atriz contou que o processo de seleção foi rápido, com sua aprovação anunciada em menos de duas semanas. “Eu fiquei muito feliz. Eles (produção) agendaram uma conversa e depois eu aguardei alguns dias para saber o resultado dessa conversa. Aí agendaram outra conversa e nessa segunda vez apareceu a Thalita dizendo que eu era uma das dez artistas a fazer parte do elenco do ‘Atua ou Surta’. Foi loucura! Eu já tinha que arrumar minhas malas para poder ir pra São Paulo”.

Ao chegar no Dia Estúdio, Giovanna disse ter sentido um misto de emoções ao conhecer os outros nove participantes do reality. “Felicidade, medo, ansiedade, senti muita coisa. São dez atores do Brasil inteiro, com trajetórias diferentes, todos profissionais, mas com especializações diferentes, escolas diferentes, idades, companhias, tudo diferente. Eu não sei qual foi o critério de seleção, mas eu sei que eles escolheram um elenco muito bom. Quando eu cheguei e ouvi a história de cada um eu falei: ‘só tem gente incrível aqui”.

Para a atriz, as emoções afloraram ainda mais ao conhecer a equipe do programa, composta pelo diretor Rafa Dias, os Jurados Diego Cruz e Larissa Gloor, o repórter Victor Meyniel e a apresentadora, Thalita Meneghim. “A visibilidade que o programa dá, que o Dia Estúdio tem, é impressionante. Eles são grandes nomes da internet, da criação de conteúdo e já encaro como uma grande oportunidade de conhecer essas pessoas incríveis. Eu acompanho a Thalita desde quando ela começou no Youtube, acompanho o Victor Meyniel também desde o começo. São pessoas que eu sou fã há muito tempo e poder estar com elas ali, no palco, conhecer pessoalmente, poder ouvi-los falar sobre mim e sobre o meu trabalho já é muito grande”, comemorou.

Veja a reportagem COMPLETA original AQUI no TeatrineTV.