Banda de Rock 'Ira!' faz show gratuito neste final de semana em Campo Grande

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) pagará R$ 120 mil à banda paulista "Ira!", para um show de 90 minutos a partir das 19h30, no domingo (9.jul.23), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande (MS). A íntegra. Veja a matéria original no TeatrineTV.

De acordo com a FCMS, a população poderá assistir ao show gratuitamente, em alusão ao “Dia Mundial do Rock”, celebrado em 13 de julho. A data faz referência ao Live Aid, megaevento que aconteceu em 1985.

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Sesc MS também estão apoiando a festa do Rock na Capital sul-mato-grossense.

O duo regional 'Filho dos Livres' fará a abertura do evento a partir das 17h. O cachê pago do duo deve ser pago pelo Sesc MS. Não obtivemos acesso ao valor.

SERVIÇO