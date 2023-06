Banda de Tierry passa por susto em avião e faz pouso de emergência

No último domingo, 11 de junho, Tierry realizou um show em um arraial de São João em São Luís, capital do Maranhão, e após o fim da apresentação, sua banda decolou em um avião que saiu do lugar no dia seguinte, 12 de junho.

Porém, os integrantes da equipe do artista passaram por um susto enorme meia hora após a decolagem em direção à Bahia: a fuselagem (cauda) da aeronave acabou abrindo, brigando o piloto a fazer um pouso de emergência.

Felizmente, o piloto do avião conseguiu pousar em segurança no aeroporto Marechal da Cunha Machado, em São Luís. Todos receberam assistência médica e não houve feridos. Tierry não estava no incidente, pois viajou em outro avião.

Em vídeos circulando pelas redes sociais, é possível ver o momento em que a porta da cauda abre, e o susto que os integrantes da banda de Tierry passaram no momento. Eles estavam já em pleno voo quando aconteceu, acima das nuvens, e era possível notar a grande altura em que se encontravam.