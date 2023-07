Banda Natiruts faz show gratuito neste final de semana em Campo Grande

A Banda Natiruts fará um show gratuito no domingo (16.jul.23), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS). A matéria original saiu no TeatrineTV.

A banda brasiliense inaugura o projeto ‘MS ao Vivo’, da Fundação de Cultura (FCMS) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc).

O projeto terá apresentação mensal no Parque nos altos da Avenida Afonso Pena e contará também com atrações regionais. A abertura do show deste domingo (16.jul), às 17h, será feita pela cantora campo-grandense Karla Coronel.

No cronograma do “MS ao Vivo”, estão previstas ainda as seguintes atrações:

13 de agosto: Duo Anavitória;

10 de setembro: Rubel;

8 de outubro: Simone; e,

12 de novembro: Criolo.

“Começamos o segundo semestre com o pé direito, trazendo mais um grande projeto para a população, com shows nacionais gratuitos em um cartão postal da nossa Capital. Serão grandes celebrações da música e da cultura, eu tenho certeza”, disse o chefe da Setescc que acumula o cargo de diretor-presidente da FCMS, Marcelo Miranda.

Ainda de acordo com o governo, o projeto conta com o apoio do Sesc MS e das empresas 067 Vinhos e Coco Bambu.

ANTIGO 'MS CANTA BRASIL'

O ex-diretor-presidente da FCMS, Max Freitas, que deixou o cargo em 19 de junho deste ano, após atritos com Marcelo Miranda, havia adiantado ao TeatrineTV que a FCMS retomaria o festival "MS Canta Brasil" — teve início em 2007 e foi até 2014, encerrando-se em sua 50ª apresentação. Entretanto, Max revelou que o projeto passaria a chamar-se "MS é Show".

“Com show do nacional Natiruts e Karla Coronel, remarcado para dia 16 de julho no Parque das Nações devido às condições climáticas, senão teríamos realizado ontem, dia 18 de junho”, disse.

No fim, o festival ganhou o nome de "MS ao Vivo", mas seguem com as mesmas atrações pagas pelo Sesc MS.

O governo do Estado entrou com o investimento em estrutura (palco, iluminação, som e tendas). Não tivemos acesso aos valores de cachê pagos pelo Sesc às atrações nacionais.