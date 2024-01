Bárbara Borges curte aniversário ao lado do amado e familiares: 'Oh happy day!!! 45'

Bárbara Borges comemorou mais um ano de vida nesta sexta-feira (26), e curtiu no melhor estilo. Para celebrar a data, a atriz e ex-paquita compartilhou um álbum de fotos na praia Curva da Jurema, no Espírito Santo, ao lado do namorado Iran Malfitano, dos filhos de ambos, frutos de relações anteriores, e também dos sogros.