Beto Carrero World Celebra 32 Anos com Espetáculo Inédito e Personagens de 'Trolls'

Em meio a risos e encantamento, o Beto Carrero World comemorou no dia 28 de dezembro, 32 anos de magia e diversão incessante! O parque anunciou uma emocionante novidade da parceria longa com a DreamWorks, os adoráveis personagens de "Trolls" chegaram.

A alegria não para por aí! Neste verão, o Beto Carrero World estreia "No Ritmo de Trolls", um espetáculo contagiante que promete transformar o parque numa pista de dança vibrante. Além de Poppy, Tronco e Guy Diamante, outros personagens queridos da DreamWorks se juntarão ao show, proporcionando momentos únicos para todas as idades.

Em outubro deste ano, o parque surpreendeu os visitantes ao inaugurar a NERF Mania, a primeira área temática NERF do mundo. Para os amantes da adrenalina, essa região oferece desde giros emocionantes no Spin Blast até batalhas aquáticas no Super Soaker Splash! E para quem busca experiências gastronômicas extraordinárias, o Festival MasterChef Brasil Beto Carrero, assinado pela apresentadora Ana Paula Padrão, é a opção ideal.

À medida que 2024 se desenha, o Beto Carrero World promete revelar ainda mais personagens, eventos e surpresas que rivalizam com a magia de qualquer destino global. Afinal, são 32 anos de um legado dedicado a proporcionar diversão inigualável e memórias eternas para as milhares de famílias que fazem do Beto Carrero World sua escolha diária. Venha celebrar a alegria que é brasileira, pertinho de você!