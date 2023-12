Bia Miranda se pronuncia sobre episódio da mãe, Jenny: 'Sabia onde é que isso ia parar'

Jenny Miranda novamente causou alvoroço ao compartilhar um vídeo emocional, aparentemente de despedida. Contudo, todas as palavras e ações da influencer não conseguiram persuadir algumas pessoas, incluindo Bia Miranda, sua própria filha. Sob pressão de seus inúmeros seguidores, a ex-participante do reality show 'A Fazenda' quebrou o silêncio e abordou o incidente envolvendo sua mãe.

"Eu só tenho 20 anos, mas desde o meus 7 eu passo por isso. Eu acho que uma mãe ou um pai que está me assistindo agora e tem um filho, deve estar ensinando a ler e escrever. No entanto, eu não. Nessa idade, eu estava presenciando um momento como esse", iniciou.

"Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já fiquei desesperada. Já foram umas 150 ou 200 vezes Tudo isso eu já passei, vi e convivi. Mas, hoje eu estou aqui com minha família e com pessoas que me amam, sem guerra, pois sou uma pessoa pública e devo essa satisfação Mas, eu já sabia onde é que isso ia parar", completou.