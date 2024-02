Biah Rodrigues, de 26 anos, está em Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval dos gêmeos que está esperando. A influenciadora não viajou acompanhada do marido, Sorocaba, de 43, e teve uma surpresa nesta quarta-feira (7) ao conversar com o sertanejo, que aproveitou a ausência da esposa para comprar nada mais, nada menos do que 30 pôneis.