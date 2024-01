Biah Rodrigues e Sorocaba anunciam gravidez de gêmeos: 'Agora somos seis!'

Biah Rodrigues, de 26 anos, anunciou neste domingo (21), que está grávida de gêmeos. Ela é casada com o cantor Sorocaba, de 43, com quem já tem dois filhos, Theo, de três, e Fernanda, de um. Para fazer o anúncio, o casal publicou um vídeo de toda a família em um parque no interior de São Paulo.