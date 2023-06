Os bolões da Quina de São João são ótimas oportunidades de ganhar uma verdadeira bolada milionária sem precisar investir tanto quanto em um jogo individual.



Quem não quer ganhar 200 milhões de reais em um jogo de pura sorte? A Quina de São João irá correr dia 24 de junho de 2023 e você não pode ficar de fora!



As extrações irão ocorrer no dia comemorativo de São João, às 20h, conforme o horário de Brasília.



Quer saber mais sobre a Quina de São João, como concorrer em bolões elaborados por especialistas e quais as chances de ganhar? Então fique neste artigo até o final e confira!



SAIBA TUDO SOBRE A QUINA DE SÃO JOÃO E COMO JOGAR!



A Quina de São João surgiu em 2011 e, desde então, tem se tornado um dos principais sorteios especiais do país.



Para concorrer a bolada multimilionária, basta selecionar entre 5 e 15 dezenas entre os 80 números disponíveis. Ganha a premiação máxima o jogador que conseguir acertar as 5 dezenas sorteadas.



Além disso, a loteria ainda premia aqueles que acertarem 4, 3 ou 2 números dentre os sorteados.



COMO FUNCIONA OS BOLÕES DA QUINA DE SÃO JOÃO



Quem nunca ouviu falar em bolões para ganhar na loteria? Sobretudo no fim do ano, para concorrer a Mega da Virada, é comum que familiares e amigos se reúnam para apostar juntos.



Contudo, você pode participar de bolões quando quiser e para qualquer loteria de seu interesse. No Mega Loterias, os bolões são elaborados por especialistas que visam otimizar as suas chances de ganhar.



Sobretudo na Quina de São João, participar de bolões pode ser uma ótima alternativa. Afinal de contas, na história da edição especial, ninguém nunca levou o prêmio sozinho.



No Mega Loterias você encontra bolões a partir de R$5,00 com oportunidades incríveis de levar essa bolada para casa. Aproveite!



COMO FUNCIONA AS COTAS DA QUINA



Os bolões são divididos em cotas que funcionam como as fatias de uma pizza. Cada faria corresponde a uma porcentagem do todo, bem assim são as cotas em bolões.



Dessa forma, um bolão que é premiado em R$1 milhão e possui dez cotas, vai distribuir R$100 mil para cada uma delas. Se você tiver 4 cotas, por exemplo, será premiado em R$400 mil.



No Mega Loterias você compra quantas cotas quiser e, inclusive, pode participar de diferentes bolões, concorrendo assim a multi premiações. Tudo de bom, não é mesmo?



QUAIS SÃO AS PROBABILIDADES DE JOGAR NA QUINA



Mas, afinal de contas, quais as chances de ganhar participando dos bolões da Quina de São João? Isso dependerá do bolão que quiser participar.



Em geral, um jogo simples na Quina de São João, com apenas 5 dezenas, são de 1 para 24.040.016. Contudo, apostando em bolões você pode otimizar, e muito, as chances de contemplação.



Isso porque no Mega Loterias, os bolões da Quina de São João são elaborados por especialistas que visam otimizar as suas chances de ganhar. Portanto, você encontra oportunidades entre 300 e mais de 300 vezes mais chances de ganhar.



ÚLTIMOS RESULTADOS



Uma das principais estratégias para analisar as melhores oportunidades de ganhar na Quina de São João é conhecendo as dezenas sorteadas nos últimos concursos especiais. Assim, é possível identificar padrões de casa decimais e números que mais saem.



Neste caso, o resultado dos últimos três sorteios da Quina de São João foram:

Concurso 5881: dezenas 35, 36, 49, 75 e 80;

Concurso 5590: dezenas 25, 28, 36, 60 e 61;

Concurso 5299: dezenas 07, 17, 29, 55 e 78.



Ao analisar os resultados, podemos identificar que as casas decimais acima dos 20 e 30 podem ser as mais sorteadas.



No Mega Loterias você confere todos os resultados da Quina de São João e demais loterias Caixa!



SOBRE O MEGA LOTERIAS



O Mega Loterias é uma das melhores alternativas do mercado quando falamos em apostas lotéricas online. No site, você joga sem nem sequer sair de casa, no horário que tiver disponível e sem burocracias.



Além disso, ainda confere conteúdos exclusivos sobre as loterias Caixa, probabilidades de ganhar, dados estatísticos e muito mais.



Ao ser contemplado, tem a praticidade de ter o valor da premiação creditado automaticamente em sua conta na plataforma. Assim, podendo usar para novas apostas ou solicitar o resgate.



Está esperando o quê? Crie sua conta no site agora mesmo e participe dos bolões da Quina de São João. Quem sabe você não se torna o próximo milionário do país. Aproveite!