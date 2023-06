Britney Spears se arrepende de comentário e deleta rede social

Após dizer em uma postagem já deletada no Instagram que tinha se aposentado da música, o assunto tornou um dos mais comentados, e Britney Spears decidiu deletar sua conta na plataforma mais uma vez, por conta do burburinho que armou com sua revelação.

A cantora surpreendeu seus fãs ao anunciar que estava encerrando a carreira de cantora. Ao aparecer dançando a música “Get Naked (I Got a Plan)”, ela legendou o clipe dizendo:

“Muito estranho que meus dançarinos subissem ao palco para essa música. Bem, eu ouvi essa música hoje e me atingiu pela primeira vez. Acho que todas essas regras e não ter voz por 13 anos sobre o que eu queria, deu a muitas pessoas uma jornada emocional! Não é de admirar que eu tenha deixado o mundo da música… só estou dizendo”, anotou.

Mas logo em seguida, a artista apagou o que havia escrito, e posteriormente retirou seu Instagram do ar.

Os fãs ficaram novamente preocupados com a cantora, principalmente porque muitos esperam que ela dê a volta por cima e volte com tudo para os palcos.