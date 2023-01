Bruna e Larissa vencem a Prova do Líder

Duas rainhas vão reinar no BBB23 logo no começo do reality show. Larissa e Bruna ganharam a prova na noite desta quinta-feira, 19 de janeiro, patrocinada por uma marca de alimentos. Recebidas de braços abertos pelos seus novos colegas de jogo, as meninas não pouparam a emoção.

O que ficou claro, também, foi o descontentamento dos rivais. Especificamente, com Fred Nicácio. Ele foi o primeiro a consolar Key e Gustavo, seus parceiros no reality show. A rivalidade entre os quartos chegou com tudo no programa da Globo.



A dinâmica foi dividida em duas etapas. Na primeira, os participantes precisaram equilibrar oito bolas em uma pizza que se mexia conforme seus movimentos. Três duplas disputaram em cada rodada e apenas uma passava para a final.

Key e Gustavo, Gabriel e Paula, Bruna e Larissa chegaram na última etapa. Dessa vez, os participantes precisavam reunir os balões que levantariam um sanduíche no ar. Quem conseguisse fazer isso primeiro, levava a coroa e todos os direitos do líder.



Bruna e Larissa conseguiram e, por uma diferença de milésimos de segundos, finalizaram a prova antes de Paula e Gabriel. Apesar do espírito competitivo do casal, Key e Gustavo não chegaram a concluir a dinâmica.