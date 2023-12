Bruna Griphao é hospitalizada às pressas, mas, tranquiliza fãs: 'Quadro se agravou'

Nesta quinta-feira (14), Bruna Griphao utilizou suas redes sociais para informar a seus quase 5 milhões de seguidores sobre sua hospitalização devido a um sério episódio de infecção intestinal. A atriz e ex-participante do BBB recebeu o apoio de amigos próximos, incluindo a cantora e também cantora Pocah, além dos amigos Lucas Valandro e Guilherme Henrique, que a visitaram no hospital.

Através dos stories do Instagram, Bruna Griphao detalhou que a infecção teve uma progressão rápida após a ingestão de algum alimento contaminado. A artista afirmou que provavelmente permanecerá mais alguns dias internada para receber cuidados intensivos. Apesar do contratempo de saúde, a artista tranquilizou seus fãs e admiradores quanto à sua condição atual.

"Gente, para todo mundo que está perguntando: eu estou com uma infecção no intestino. Estou internada desde ontem. Talvez fique internada mais alguns dias, depende da minha melhora. Eu comi algo que me fez mal e o quadro se agravou muito rápido. Mas está tudo bem agora, graças a Deus", desabafou.