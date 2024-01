Bruna Marquezine causa na web ao exibir ensaio digno de topmodel: 'De topless'

Bruna Marquezine resolveu divulgar os cliques de um ensaio e causou na web! Nas fotos em preto e branco, a atriz aparece de topless, usando apenas luvas e meia-calça.

Pelas lentes do fotógrafo Fernando Tomaz, Bruna faz poses caprichando no carão e entregando um ensaio digno de topmodel. Com os cabelos cacheados, muitas joias e uma maquiagem inspirada no estilo Old Hollywood, ela também aparece em alguns cliques com um look preto de mangas bufantes.

Os registros fazem parte de um ensaio exclusivo para o site oficial de Bruna que foi lançado no fim de 2022 mas acabaram não sendo divulgados na época.

Quando lançou o site, ela prometeu uma seção de venda de produtos e cliques exclusivos. Além, claro, de informações sobre a carreira da atriz. Contudo, através dos stories do Instagram, Bruna contou que o site foi "esquecido no churrasco" e, por não ser alimentado, até acabou saindo do ar.

No entanto, Juliana Montesanti, empresária da artista, também postou vídeos afirmando que o site voltará ao ar pois está com certificado em processo de renovação, além de ter dois editoriais inéditos e ensaios completos que, em breve, estarão no site. A previsão, de acordo com Juliana, é que o site volte ao ar amanhã, na segunda-feira (15). Confira os cliques de cair o queixo: