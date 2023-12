Brunna Gonçalves e Ludmilla procedimento de fertilização in vitro: 'Muito ansiosas'

Após algumas especulações sobre Brunna Gonçalves e Ludmilla comecerem o processo para serem mães, as famosas deram uma entrevista para o 'Fantástico' e abriram o jogo sobre como estão se preparando.

As duas são casadas há pouco mais de três anos e sempre falaram sobre o desejo de serem mães, no entanto, elas começarão os processos para que a fertilizaçao in vitro possa acontecer ainda no próximo ano. No papo, o casal revelou quem será a gestora do bebê e quem doará o óvulo.

"Essa é a pauta da nossa conversa. É por isso que acho que é a gente adia tanto de ter, porque colocar um filho no mundo hoje em dia é uma coisa de coragem também", disse Ludmilla. "É um mundo muito cruel", destacou Brunna, ao explicar o motivo de terem adiado a maternidade.

No entanto, as duas já começaram a realizar os exames no início de outubro, em Miami, nos Estados Unidos: "É um processo longo sabe, mas a gente tá muito ansiosa", explicou a dançarina, que seguiu: "Quando a gente foi nessa clínica, parecia que a gente já estava grávida, porque teve que fazer o ultrassom para ver se estava tudo certinho". "Vai ser o óvulo dela [Ludmilla]. Com o doador aí vai fecundar esse óvulo e vai colocar o embrião dentro de mim", acrescentou. Confira: