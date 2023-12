Brunna Gonçalves lamenta ter que se despedir de praia em Maracaípe: 'Falta'

A ex-BBB também foi elogiada pelos seguidores. "Musa", "Maravilhosa", "Perfeita", "Gostosa", "Gata" e "Deusa" foram alguns dos comentários que os fãs deixaram na publicação.

Ludmilla escolheu Pernambuco para apresentar o último Numanice de 2023. Durante o show, como já é de costume, Brunna fez uma participação especial. Ela subiu no palco com um vestido de miçangas ousado e deu um beijão na cantora durante a música do casal, Maldivas.