Canal Sabor & Arte estreia transmissões ao vivo do Latin America's 50 Best Restaurants 2023

O Canal Sabor & Arte fará sua primeira transmissão ao vivo do Latin America's 50 Best Restaurants 2023 nesta terça-feira (28/11), a partir das 20h. Esta edição, que ocorre pela primeira vez no Brasil, será realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Josimar Melo, curador do Sabor & Arte, fará comentários ao vivo da cerimônia de premiação, que contará com a participação das apresentadoras Larissa Januário e Cecília Padilha. A transmissão contará com tradução simultânea.

O canal é o primeiro a abordar a gastronomia de forma ampla, com documentários, entrevistas, notícias e jornalismo. Esta transmissão da premiação do 50 Best é uma forma de mostrar em tempo real toda a informação e a vibração que um evento marcante da gastronomia mundial pode trazer.

Josimar Melo, crítico de gastronomia com prestígio mundial, esclarece que nenhum ranking é unânime em nenhuma área. "Eu mesmo tenho minha lista dos melhores do mundo que não coincide integralmente com a do 50 Best, mas sem dúvida esta lista reflete as principais tendências do momento."

O Sabor & Arte é um canal de gastronomia que abrange eventos, cultura, lifestyle, documentários, jornalismo e receitas. Assista ao Sabor & Arte nas operadoras Claro (561), SKY (495), Vivo (519), Oi (153) e nas plataformas de streaming Newco Plus e Watch Brasil.